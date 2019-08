"Доријан" је постао ураган и иде ка САД брзином 137 километара на час (ВИДЕО)

Национални центар за урагане је саопштио да се "Доријан" креће изнад Атлантика, а прате га вјетрови брзине до 137 километара на час.

Према посљедњим подацима, налази се на око 140 километара сјеверозападно од Сан Хуана у Порторику.

Претходно је "Доријан" протутњао преко Дјевичанских острва, што је изазвало поплаве и нестанак струје.

За удар урагана припрема се и Порторико, који се још опоравља од посљедица невремена 2017. године. На острву су затворене школе, а крузери заобилазе ту америчку територију на којој је проглашено ванредно стање.

Гувернерка Портотика Ванда Васкез саопштила је на конференцији за новинаре да је острво боље припремљено него за вријеме урагана Марија, да су отворена привремена склоништа и да је инфраструктура у бољем стању него прије двије године.

Бијела кућа, која је критикована због одговора на ситуацију у Порторику 2017. године, саопштила је да је Трамп одобрио проглашење ванредног стање, што ће Федералној агенцији за ванредне ситуације омогућити да упути помоћ острву, преноси Глас Америке.

Hurricane Dorian could grow to a Category 3 hurricane and pummel the US mainland during Labor Day weekend https://t.co/9FPgCSYpcr pic.twitter.com/ktDBwraJQ8

Међутим, Трамп је, уочи доласка олује, на Твитеру критиковао Порторико као "једно од најкорупмиранијих мјеста на земљи".

- Њихов политички систем не функционише, а политичари су или неспособни или корумпирани. Конгрес је прошли пут одобрио милијарде долара, више него за било које друго мјесто и све је послато поквареним политичарима - писао је на Твитеру Трамп и поручио да је он "најбоља ствар која се икад догодила Порторику".

Powerful wind and rain battered St. John as Dorian passed over the U.S. Virgin Islands, having now strengthened to a Category 1 hurricane with winds up to 80 mph.



FULL FORECAST: https://t.co/QAjrn7znE7 pic.twitter.com/FeL0Y5w1ar