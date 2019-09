"Доријан" слаби, али и даље пријети (ВИДЕО)

У саопштењу се наводи да је ураган ослабио до олује треће категорије, са вјетровима брзине до 215 километара на час.

Олуја "Доријан" погодила је Бахаме у пријеходних неколико дана, а до сада је на острвима Абако погинуло петоро људи.

Ураган је у сјеверном дијелу ових острва проузроковао поплаве прије него што даље крене обалом САД, гдје је наређена евакуација више од милион људи.

Премијер Бахама Хуберт Минис потврдио је да је пет људи погинуло на острвима Абако.

