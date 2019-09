Руска балистичка ракета "булава" може да уништи Америку

Амерички интернет портал "Ми смо моћни" /We are the mighty/ наводи да је "булава" у стању да уништи читаве градове.

У тексту се напомиње да се интерконтинетална ракета "булава" налази у наоружању руске нуклеарне подморнице класе "бореј".

- Њен домет је 11.000 километара, а, када удара - удара снажно - напомиње се у публикацији америчке интернет странице.

Ракета је у стању да носи до десет бојевих глава, које могу да униште различите циљеве.

Снага сваке од бојевих глава једнака је експлозији 150.000 тона ТНТ-а.

Ове бојеве главе у стању су да пробију систем противракетне одбране, јер приликом лета употребљавају лажне мамце. Стратешка подморница класе "бореј" у свом наоружању посједује до 16 ових ракета.

Свака подморница класе "бореј" може да уништи до 72 циља који појединачно заузимају површину једног града.

Са бојевом главом "булава" је дугачка 12,1 метар. Њен калибар је 2.000 милиметара, а покреће је мотор на чврсто гориво.

Укупна тежина ракете у борбеном "магацину" подморнице је 36,8 тона. Она је способна да понесе терет масе 1.150 кг, преноси "Руска ријеч".