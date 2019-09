Свечани дочек за Земана у Палати "Србија" (ВИДЕО)

Након дочека услиједио је тет-а-тет састанак двојице предсједника, након којег ће бити организован и пленарни састанак делегација Србије и Чешке.

Најављено је и да ће се Вучић и Земан обратити бројним домаћим и страним новинарима, као и да ће бити потписано више билатералних споразума.

Земан је јуче стигао у посјету Београду, а након дочека на аеродрому "Никола Тесла", предсједници Србије и Чешке положили су вијенце на Новом гробљу на Споменик браниоцима Београда 1914-1918.

Током Земанове посјете Београду биће организован и пословни форум Србија-Чешка.

