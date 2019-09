Флорида: Повријеђено шест људи у нападу ножем (ФОТО)

У саопштењу се наводи да је у болницу примљено пет људи и да љекари прегледају повријеђене.

Портпарол полиције у Талахасију Дејмон Милер рекао је да је након напада, који се догодио у просторијама компаније "Дајк индустрија", приведено једно лице.

Си-Ен-Ен је јавио да није познато у каквом су стању повријеђена лица и да није познато више детаља о нападу.

