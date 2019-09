Ватрена кугла над Њемачком (ФОТО)

Међународна метеорска организација добила је 12. септембра бројне извјештаје о овој појави. Свједоци говоре о ватреној кугли и гласном праску.

Европска свемирска агенција (ЕСА) написала је да је више од 100 људи пријавило ватрену лопту: "Ово је природни објекат који је ушао у Земљину атмосферу и изгорио на небу".

Касније је ЕСА објавила да је природни објекат ушао у земљину атмосферу у области Олденбург и затим експлодирао.

- Прилично смо сигурни да је то био мали астероид - рекао је у петак стручњак из ЕСА Детлеф Кошни.

In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus versch. Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen & einen lauten Knall gehört haben. Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, dass in die Erdatmosphäre eintrat & am Himmel verglühte: https://t.co/sxWgbROJWO pic.twitter.com/s4AKTBZZsJ