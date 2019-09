Откривен пар "гигантских мјехура" у средишту Млијечног пута (ФОТО)

Научници сматрају да је то једна од највећих структура која је икада запажена у нашој галаксији и да је вјероватно резултат високоенергетске ерупције која се догодила у близини супермасивне црне рупе Млијечног пута, прије више милиона година.

Упркос томе што већ дуго постоји у нашој матичној галаксији, тек је недавно могуће уочити је, захваљујући напредним инструментима телескопа, који могу детектовати радио емисију чак и кроз густе облаке свемирске прашине.

Научници су у новом раду објављеном ове недјеље у часопису Nature описали структуру у облику пјешчаног сата. Како су навели, дугачка је на стотине свјетлосних година.

