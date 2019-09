Трамп: Заслужујем Нобела за мир (ВИДЕО)

Доналд Трамп је у обраћању новинарима прије билатералног састанка са пакистанским премијером Имраном Кханом на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку, рекао да би "за много ствари требало да добије Нобелову награду".

- Могао би да добијем Нобелову награду за мир за много ствари да је они додјељују на фер начин, али то није случај - рекао је Трамп, преноси Политико.

After a reporter suggests he should win a Nobel Prize, Trump says, "I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things, if they gave it out fairly, which they don't. They gave one to Obama immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got it." pic.twitter.com/vbFneNC9kw