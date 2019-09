Кинески ратни бродови окружили амерички носач авиона (ФОТО)

Портпарол Министарства националне одбране Кине Жен Гуоћанг је, коментаришући ове снимке, навео да је Вашингтон послао носач авиона да би демонстрирао силу и повећао милитаризацију Јужног кинеског мора.

- Кинеска војска извршаваће своје обавезе и задатке и чврсто бранити национални суверенитет и безбједност - нагласио је портпарол.

Пекинг већ деценијама води спорове са више земаља Азијско-пацифичког региона око територијалне припадности бројних острва у Јужном кинеском мору, у којем су откривене значајне резерве угљоводоника. Ради се, преиј свега, о архипелагу Сиша (Парацелска острва), Нанша (Спратли) и Хуангјан (гербен Скарборо). У овај спор су, у мањој или већој мјери, увучени Вијетнам, Брунеји, Малезија и Филипини.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV