Вучић: Учешће на састанку Вишеградске групе - част за Србију (ФОТО)

- Посебно смо почаствовани што можемо да присуствујемо састанку Вишеградске групе и нашег пријатеља Борута Пахора. За Србију је ово веома важан дан и сусрет - навео је Вучић на Инстаграм налогу "БудућностСрбијеАВ", поред фотографије са лидерима земаља Вишеградске групе и Словеније.

Вучић учествује на пленарној сједници о теми "ЕУ и западни Балкан" на којој ће говорити предсједници Чешке Милош Земан, Мађарске Јанош Адер, Пољске Анџеј Дуда и Словачке Зузана Цапутова те, као гост, словеначки предсједник Борут Пахор.

Предсједник Србије на састанку учествује на позив чешког предсједника Милоша Земана.

