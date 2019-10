Хонгконг: Протести прерасли у насиље, десетине повријеђених (ВИДЕО)

Оператор метро превоза МТР Корп саопштила је да ће њена мрежа која превози дневно пет милиона путника, данас обуставити рад, а биће затворени и шопинг центри и супермаркети.

In Video: Violent demonstrations have been going on over 3 months in #HongKong, causing billions of HK dollars in damage. There have been atrocities in the street almost every weekend, and the city’s public infrastructure has been ruined seriously. pic.twitter.com/tvBaJqEwwr