ТЛЗП: Доминација Жељка Шашића и Кнеза

У "All star" сезони учествују победници прве и треће сезоне, Ана Кокић и Данијел Кајмакоски, затим раније петопласирани Кнез и Ивана Петерс, "трећа мјеста" Едита Арадиновић, Катарина Богићевић и Алекса Јелић, као и Кеба, Ненад Пагонис и Жељко Шашић. Иако наступају засебно, подијељени су у тимове по сезонама у којима су заједно учествовали, па први тим чине Ана и Алекса, други Катарина и Кеба, трећи Ивана и Даниел, четврти Едита и Ненад, а пети, назван "миљеници продукције", Кнез и Жељко.

Побједник прве епизоде је Жељко са имитацијом Шабана Шаулића, који је и екипно побиједио са Кнезом који је по гласовима био други. Награду од 1.000 евра намијенили су кардиологији КБЦ "Земун".

У улози водитељке опет је Марија Килибарда, а стални жири чине Дубравка Мијатовић, Урош Ђурић, Душан Алагић, док им се у првој епизоди придружила Гоца Тржан.

"Маскота шоуа", како саму себе назива, Ана Кокић наступила је прва и опет пјевала пјесму пјевачице Пинк, која јој је донијела побједу у првој сезони. Овога пута на репертоару је била "What about us", а Ана је одржала висок стандард на који нас је навикла - ова жена пјева и када виси са обруча, и када клечи, и док ђуска, рођена је за овај шоу! То није спречило Марију да је прозове чим јој се придружила!

- Ана, пет-шест година смо на овој сцени, ништа ниси порасла - рекла је Марија кроз смијех.

Драган Којић Кеба, у хаљини са шљокицама, пјевао је "Гас, гас" и "Тридесете" своје снахе Северине Којић! Сам је себе назвао "Кеберина", а њој поручио - "снајка, извини"... А онда се спустио са плафона, одбацио сукњу, показао црвени шортсић, дигао ногу на врата кабриолета на сцени и запјевао "љуља се кабина, турбо је машина"!

Ладy Гагу и Бредлија Купера дочарали су Ивана Петерс и Ненад Пагонис, једини учесник ове сезоне који није професионални пјевач. Пјевали су, наравно "Shallow" и дочарали "ону" хемију између пjевачице и глумца.

Едита Арадиновић извела је пjесме "Feugo" и "Dancing" ватрене грчке пјевачице по имену Елени Фуреира. Иако јој је жири рекао да изгледа неустрашиво, признала је да је "главни тремарош ТЛЗП-а".

Кнез нема проблема са тремом, али има са штиклама, које је обуо и Алекса Јелић па су заједно имитирали Зорицу Брунцлик и Весну Змијанац у мјешавини неколико пјесама. Кнез је апсолутно бриљирао, од маске, преко покрета, све до фантастично "погођеног" гласа, па чак и дикције Зорице Брунцлик!

Даниел Кајмакоски пјевао је пјесму из филма "Највећи шоумен" Хјуа Џекмена, али највеће емоције изазвао је Жељко Шашић који је имитирао Шабана Шаулића, који је преминуо почетком ове године.

Посљедња је наступила Катарина Богићевић као Мадона, уз плесаче, врелу кореографију и "EXpress yourself". И таман је Урош заустио "ока нисам скидао са тебе", кад се Катарина постидјјела - "кад сам била мала, ја сам била заљубљена у њега као Анђела у филму"!

У наредној епизоди, Ана ће бити Буба Корели, Данијел Тејлор Свифт, Кеба ће бити Здравко Чолић, Катарина Жељко Бебек, Пагонис Џамироквај, Алекса ће бити Брендон Јури, Едита Halsey, Ивана Халид Бешлић, Кнез ће бити Џејсон Деруло, а побједник Жељко ће имитирати Мају Беровић.

Извор: mondo.rs