Свечани дочек за Ердогана у Београду; У току састанак са Вучићем (ФОТО/ВИДЕО/ИЗ МИНУТА У МИНУТ)

13.45 – Састали су се и чланови влада Турске и Србије.

12.45 -Предсједник Србије Александар Вучић и његов турски колега Реџеп Тајип Ердоган изразили су увјерење да ће билатерални односи двије земље и економска сарадња, који су напредовали у посљедњих неколико година, бити још бољи у будућности.

На почетку састанка у четири ока, Вучић је изразио наду да ће ова, друга посјета Ердогана Србији бити још плодотворнија.

- Срећни смо што можемо да вас угостимо у Србији. Осјећајте се као код куће - рекао је Вучић.

Ердоган је предсједнику Србије захвалио на гостопримству. Он је, такође, подсјетио да Србија и Турска ове године обиљежавају и 140 година од успостављања диломатских односа.

12.30 - Испред Палате Србије је уприличен свечани дочек за госта, уз интонирање химни ове земље и почасне плотуне.

Ceremonija svečanog dočeka u čast predsednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 7, 2019 at 3:49am PDT