Турска бомбардовала Курде у Сирији (ФОТО/ВИДЕО)

- Турски авиони извели су напад на штаб курдских снага у предграђу града Ел Маликија у провинцији Хасака на североистоку Сирије - јавља телевизија.

У саопштењу се прецизира да за сада нема података о жртвама напада.

​Сиријска државна телевизија Ихбарија такође је саопштила о турском нападу на курдске снаге у селу Тел Тавил у близини Ел Маликије.

