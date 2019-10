Њујорк: У пуцњави четири жртве, има и рањених (ФОТО/ВИДЕО)

Према првим информацијама, погинуле су четири особе, а пет их је рањено.

АП преноси и да је полиција извијестила да нико није ухапшен, те да је до пуцњаве дошло у Бруклину.

Како јавља "Њујорк пост", три особе су озбиљно рањене.

"Ен-Би-Си Њујорк" додаје како је до пуцњаве дошло испред мјеста које се изнајмљује за приватне забаве и дружења.

До пуцњаве је дошло на авенији Јутика, у кварту Виксвил, у Бруклину, након затварања једног ноћног клуба.

Двије особе су приведене на испитивање у раној фази истраге.

Пуцњава се догодила испред приватног ноћног клуба.

#breaking: 4 men killed, 5 other people suffered non-life-threatening injuries after a shooting in #Brooklyn. So far, no arrests. Police say they got the call around 7 am near Utica Ave and Pacific St. We’re LIVE with the latest at 9:30 am on @CBSNewYork pic.twitter.com/rpN12KGal5