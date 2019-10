Барселона паралисана - ватра на улицама, сукоб са полицијом (ФОТО/ВИДЕО)

Општи штрајк организован је на позив синдиката који заговарају независност Каталоније, а демонстранти траже ослобођење затворених каталонских сепаратиста.

Шпанско министарство унутрашњих послова саопштило је да је послало полицијске јединице цивилне страже на периферију Барселоне, преноси Спутњик.

#UPDATE A half million people marched peacefully in protest over Spain's jailing of nine Catalan separatist leaders, while hundreds of masked youths clashed angrily with police in Barcelona on the sidelines of the marchhttps://t.co/gg5xtHFCSz pic.twitter.com/9CDVP3FczU