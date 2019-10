Више од 2.400 војника на вјежби поводом Дана ослобођења Београда (ФОТО/ВИДЕО)

Предсjедник Србије Александар Вучић оцијенио је данашњи приказ, вjежбу, труд и рад са "врло добро".

Он је честитао Војсци Србије и ратним ветеранима Дан ослобођења Београда и захвалио припадницима оружаних снага на свему што чине за своју земљу. Србија ће наставити да штити своју слободарску традицију - поручио је предсjедник.

На аеродрому "Пуковник-пилот Миленко Павловић", у приказу способности учествовало и 100 борбених и неборбених возила и система, као и око 25 ваздухоплова.

У летачком дијелу програма учествовали су авиони "миг 29", "орао" и "супер галеб", те хеликоптери "Ми 8", "Ми 17", "Х-145 М", "гама" и "газела".

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Ruske Federacije Dmitrij Medvedev prisustvuju prikazu sposobnosti Vojske Srbije povodom Dana oslobođenja Beograda „Sloboda 2019“ na Vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“, Batajnica.

