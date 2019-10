Из часа у час: Медведев у Београду; Састанак и са Цвијановићевом и Додиком (ФОТО/ВИДЕО)

15.02 - У току је тет-а-тет састанак Брнабићеве и Медведева.

14.46 - Медведев стигао на састанак са премијерком Србије. Свечани дочек за високог госта из Русије уприличен је уз интонирање химни двије земље, и свечану гарду Војске Србије.

13.50 - Медведев кренуо на састанак са Брнабићевом, гдје ће га предсједница Владе Србије свечано дочекати испред Палате Србија, након чега ће њих двоје имати састанак у четири ока.

13.36 - Предсједник Србије Александар Вучић оцијенио је данашњи приказ, вјежбу, труд и рад са "врло добро".

Он је честитао Војсци Србије и ратним ветеранима Дан ослобођења Београда и захвалио припадницима оружаних снага на свему што чине за своју земљу.

- Србија ће наставити да штити своју слободарску традицију - поручио је Вучић.

"Dobrodošli dragi prijatelju @damedvedev."

