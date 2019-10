Вучић: Посјета руског премијера потврда пријатељских односа (ФОТО)

Вучић је током сусрета са Медведевим у Палати Србија, који је био отворен за новинаре, рекао да треба јачати и развијати економске односе.

- Али, све је у реду и по питању гасовода, док робна размена расте - рекао је Вучић, који је захвалио и руском предсједнику Владимиру Путину за подршку територијалном интегритету и суверенитету и независности Србије.

Медведев је рекао да му је драго што је у гостима у Србији поводом обиљежавања 75 година од ослобођења Београда.

Он је навео да је његова посјета почела приказом спремности Војске Србије, те додао да је то изведено достојно и да одражава раст економије Србије и могућност да се повећају њене борбене способности и безбједност.

- Честитам вам и на томе. Водили смо разговоре о економији, инвестиције расту - рекао је Медведев, који је пренио поздраве руског предсједника Вучићу.

"Veliko hvala vama i predsedniku Putinu na podršci teritorijalnog integriteta Srbije, mi to veoma cenimo. Dobrodošli u Srbiju i hvala na dolasku." - Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Ruske Federacije Dmitrija Medvedeva.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 19, 2019 at 9:08am PDT