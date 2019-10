Јапан: Замак из 14. вијека изгорио у пожару (ФОТО/ВИДЕО)

Пожар је ноћас избио у замку из 14. вијека, који се налази у граду Наха у префектури Окинава.

У гашењу ватре учествовало је више од 20 ватрогасних тимова, јавио је ТАСС.

Shuri Castle a UNESCO World Heritage site in Okinawa, Japan has gone up in flames. https://t.co/AcXAF7KWUq — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 30, 2019

За сада нема извјештаја о потенцијалним жртвама.

Полиција је покренула истрагу о узроку пожара.

Замак Шури или Шуриџо уврштен је на листу локација свјетске баштине 2000. године.