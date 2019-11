Десетине хиљада људи у Пакистану траже оставку премијера (ВИДЕО)

Демонстранти желе да премијер Имран Кан поднесе оставку због, како наводе, економских проблема у земљи.

Власти у Исламабаду су поставиле додатне баријере на путеве који воде до "црвене зоне" у којој се налазе парламент, врховни суд и резиденција премијера.

Демонстранти најављују да ће Кан морати да оде са власти до недјеље увече, док пакистански премијер каже да неће подлећи притиску.

Како наводе агенције, присталице исламистичке политичке партије су мушкарци, а новинаркама је забрањено да извјештавају са протеста.

