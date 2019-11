Нови земљотрес у БиХ (ФОТО)

Земљотрес на травничком подручју поново је регистрован јутрос у 6.32 часова. Интензитет земљотрес у епицентралној зони износио је четири степена Меркалијеве скале.

Земљотреси ове јачине углавном не изазивају материјалну штету.

Евромедитерански сеизмолошки центар је о новом подрхтавању тла на подручју Травника обавијестио на Твитеру, анводећи да је БиХ погодио земљотрес јачине 3,3 степена.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Bosnia and Herzegovina 43 min ago pic.twitter.com/Vn5VRmIS9v