Ђоковић против Шапалова за титулу у Паризу (ФОТО/ВИДЕО)

Ђоковићев противник у борби за пети трофеј на париском труниру биће Денис Шаповалов из Канаде, који је у финале прошао без борбе, јер му је Рафаел Надал предао меч због провреде.

Ђоковић и Шапалов до сада су се састајали три пута и сваки пут је побјеђивао српски ас и то ове године у Мелбурну, Риму и Шангају.

Почетак финала заказан је за 15.00 часова.

