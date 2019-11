Олуја преврнула стари брод на Нијагари (ВИДЕО)

Велико невријеме прошле недјеље одгурнуло је брод из његовог стјеновитог лежишта ближе водопадима на канадској страни, саопштила је Комисија за парк Нијагара.

Ово је први пут да се брод помјерио за више од једног вијека, преносе медији.

Званичник парка Нијагара Џим Хил изјавио је да се брод тренутно не помјера, али да се преврнуо на један бок.

​Баржа дужине више од 20 метара насукала се 1918. када се откачила се од тегљача, а након тога ју је потопила посада на канадском дијелу Нијагаре. Од тог тренутка је брод, који се налазио на истом мјесту око 1,5 километара од водопада „Потковица“, служио као једна од атракција комплекса Нијагара.

Олуја која је погодила ову област 31. октобра одгурала је брод низ ријеку скоро 50 метара.

Канадска Комисија не искључује могућност да би сада ријечна струја могла да одвуче брод до самог водопада. Стручњаци прате развој ситуације.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



History of the Iron Scow Rescue: https://t.co/9Pehx8dabS pic.twitter.com/AG4nfLrzXx