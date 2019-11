"Ледена јаја" насукана на обали запрепастила јавност (ФОТО)

Слике ледених "јаја" различитих величина снимио је становник Оулуа и аматерски фотограф Ристо Матила током шетње оближњом плажом Марјаниеми у Остроботнији.

Према његовим ријечима, ово је први пут да се сусрео са овако необичном појавом иако 25 година живи близу мора.

- Моја супруга и ја смо стајали тамо дивећи се изванредном природном феномену. Пошто сам имао камеру са собом, одлучио сам да сачувам овај необични призор за потомство - рекао је Матила националној телевизији Иле.

Ништа натприродно

Јоуни Ваинио из финског Метеоролошког завода објаснио је да "ледена јаја", иако су заиста ријетка, имају научно објашњење.

Да би се појавила, потребна им је ријетко виђена комбинација ваздуха и водених услова близу смрзавања.

"Јаја" се формирају око сићушних честица које се врте у хладном струјању, попут сњежне пахуљице, при чему лед полако расте око ње. Притом је за овај процес кључна тачно одређена количина вјетра.

- Превише вјетра спријечило би формирање "јаја". С друге стране, ако би вјетра било премало, вода би се само смрзнула на плажи у равномјерном слоју - објашњава Ваинио.

Такође је нагласио да је Матила имао среће да је наишао на "јаја", јер она у том облику трају веома кратко, или се растапају или се утапају у велики комад леда.

