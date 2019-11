Јокић скинуо патике и поклонио навијачу (ВИДЕО)

Поготово једног који је из дворане понио и те како битан сувенир – патике српског центра.

Након што је након великог преокрета поготком донио побједу Нагетсима, прославио је на терену са саиграчима, дао изјаве - Јокић је кренуо ка свлачионици, а успут је поздрављао публику.

Један од навијача замолио је Србина да му поклони патике у којима је играо, а Џокеру није било тешко да се на мјесту изује и учини дан том човјеку још бољим.

Hits game winner.



Still all about the fans.



You love to see it! pic.twitter.com/RgoaupCVmE