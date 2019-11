Пољаци упутили званичну ноту Нетфликсу (ФОТО)

Премијер Матеуш Моравјецки истиче да грографска карта у филму приказује распоред концентрационих логора унутар данашњих граница Пољске.

- Овим се Пољска погрешно представља као одговорна за логоре смрти, а зна се да је у ствари била окупирана у Другом светском рату од стране Њемачке, додаје Моравјецки.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3