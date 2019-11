Хонг Конг на ивици колапса (ВИДЕО)

Полиција је испалила сузавац док су активисти палили возила, бацали бензинске бомбе у полицијску станицу и воз у подземној жељезници и провалили у тржни центар, преноси Ројтерс.

Нови сукоби избили су дан након што је полиција пуцала на једног учесника протеста, док је један човјек посут бензином и запаљен, што је међу најгорим насилним инцидентима у Хонг Конгу у посљедњих неколико деценија, преноси Глас Америке на српском.

Више од хиљаду демонстраната, многи са маскама, протестовало је други дан заредом у финансијској четврти, а блокирани су и путеви око неких од највиших солитера у граду и најскупљих некретнина.

Након што су протести завршени, полиција је испалила сузавац на демонстранте који су одбили да се разиђу, а ухапшено је и више од десет особа, преноси АП.

Многе подземне и жељезничке станице затворене су након сто су демонстранти блокирали путничке бродове и напали возове.

Настава је обустављена на универзитетима, а родитељима је савјетовано да не пуштају дјецу напоље.

Полиција је саопштила да су маскирани "бунтовници" починили "лудачка" дјела, да су бацали ђубре и бицикле на пругу подземне жељезнице и возове, као и да су паралисали саобраћај у бившој британској колонији.

На једном видео снимку, активисти са надвожњака бацају тешке објекте на аутомобиле.

- Наше друштво је гурнуто на ивицу потпуног колапса - саопштио је на конференцији за новинаре високи полицијски званичник Конг Винг-цунг, алудирајући на дводневно насиље.

Сукоби су избили и на неколико других мјеста, код Градског и Кинеског универзитета, гдје су учесници протеста бацали Молотовљеве коктеле и цигле на полицију. Полицајци су испалили сузавац и гумене метке на демонстранте.

Студенти у шљемовима и гас маскама подигли су и барикаде око Градског универзитета, док су активисти поставили цигле и Молотовљеве коктеле на мостове и друге прилазе.

Демонстранти протестују од јуна због, како вјерују, мијешања Пекинга у слободе које су грађанима Хонг Конга гарантоване у оквиру правила "једна земља, два система", успостављеног послеиј повратка кинеске управе 1997. године.

Незадовољство демонстраната подстакле су и оштре полицијске мере, усмјерене против учесника протеста. Кина демантује оптужбе и тврди да западне земље, међу којима и Британија и Сједињене Државе, подстичу немире. Вашингтон је у понедјељак осудио "неоправдану употребу смртоносне силе" у Хонг Конгу и позвао полицију и цивиле да раде на смиривању ситуације.

On fire: Here’s how clashes between protesters and police escalated on Tuesday night at the Chinese University of Hong Kong.

