Узбуна у Венецији: Поплављено 70 одсто града (ФОТО)

Локалне власти су саопштиле да је плима достигла 154 центиметара, нешто испод очекивања, али да је и даље 70 одсто града под водом, пренио је Ројтерс.

- Још један дан узбуне за Венецију. Југо наставља да дува. Позивам све да се припреме на ниво воде - написао је градоначелник Луиђи Бруњаро на свом налогу на Твитеру.

Бруњаро је окривио климатске промјене за плављење града, историјске базилике, тргова и зграда старих више вијекова.

Ниво воде ће се смањити током викенда на 110-120 центиметара, саопштио је Метеоролошки завод Венеције.

