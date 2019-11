Сиднеј под облаком дима (ФОТО/ВИДЕО)

У пожарима у природи овог мјесеца погинуле су најмање четири особе, спаљена је површина од милион хектара земљишта и уништено више од 300 кућа.

Вјетар распирује око 130 пожара широм Новог Јужног Велса и Квинсленда већ неколико дана.

Thick smoke from wildfires shrouded Sydney in a haze as health experts warn residents with medical conditions to remain indoors. https://t.co/5e5nDobKam pic.twitter.com/utlT7KipRo