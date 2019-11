Објављена детаљна карта Титана, резерве гаса и нафте стотину пута веће од резерви на Земљи (ФОТО)

Астрономи су користили податке добијене сондом Касини између 2004. и 2017. за прављење мапе.

На слици, објављеној у специјализованом часопису Природа астрономије, види се да је површина Титана препуна дина, језера, равница, висоравни и кратера и да има велике сличности са Земљом.

Треба напоменути да је Сатурнов сателит једино небеско тијело у Сунчевом систему, поред нашег, које на својој површини има стабилна течна тијела.

