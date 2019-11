Мирковић: Стрипом о Косову промијенити слику о Србима као "лошим момцима"

- Још су Срби у позоришту, у филмовима и стриповима "лоши момци". То мора да се промијени. Ово је пут - рекао је за "Вечерње новости" Мирковић, политиколог и члан Удружења "Солидарност за Косово".

Мирковић је написао причу о младом Димитрију који се из избјеглиштва из Италије враћа на Космет на сахрану оцу непосредно прије мартовског погрома 2004. године, у тренутку када горе српске цркве.

Он је одмах добио подршку познатог миланског цртача Ђузепеа Кватрокија и сценаристкиње Симоне Могавино, а иза свега је стала и велика издавачка кућа "Ла Роше".

- Желио сам да свијету пренесемо другачију слику од оне на коју су навикли. Веома сам се пријатно изненадио због њихове одлуке да одмах учествују у овом пројекту - навео је Мирковић који је недавно организовао промоцију овог стрипа у Културном центру Србије у Паризу.

Он каже ду му је Симона Могавино, која је радила сценарио за стрип "Краљица Елеонора" изузетно популаран у Француској, рекла да никада није потпуно вјеровала у званичну верзију догађаја на Космету која је присутна у јавном мњењу на Западу.

Мирковић је навео да је и Кватрокија такође занимало шта се заиста десило на Космету, што је резултирало овим стрипом.

Оснивач хуманитарне организације "Солидарност за Косово" Арно Гујон оцијенио је да је историјски стрип "Добро дошли на Косово", који је објављен у Француској, још један корак напријед с циљем да се глас српских жртава чује свуда на Западу.

У стрипу је илустровано и паљење цркава, а Гујон каже да је ова романсирана драма сачињена од реалних догађаја и да показује француској публици недавну историју Балкана из другог, мање пристрасног угла.

Штампање стрипа подржала је Гујонова организација "Солидарност за Косово".

