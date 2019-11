"Forward" конференција 4. и 5. децембра у Бањалуци (ФОТО)

Током два дана у Бањалуци ће се говорити о значају дигиталне трансфомације, али и о концепту "паметних градова" – идеји која унапређује рад локалних управа и њихову комуникацију са грађанима који као резултат добијају квалитетније услуге.

- Као један од кључних циљева Влада је поставила дигитализацију друштва. Овакви догађаји нужни су због промоције те идеје. Наш циљ је да Бањалуку обојимо у боје информационо-комуникационих технологија, а да конференцију означимо као кључни дио те приче - истакао је Срђан Рајчевић, министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Рајчевић је нагласио и да су овакви догађаји прилика да се успјешне команије, било мале, средње или велике представе младима и предоче им важност развоја вјештина у информационо-комуникационим технологијама.

- Први дан конференције биће посвећен дигиталној трансформацији и њеном значају за друштво у цјелини. Током другог дана говорићемо и паметним рјешењима у локалним управама који нуде могућност за значајно унапређење услуга које пружају грађанима - изјавио је Драго Гверић, директор Иновационог центра Бањалука.

Уз компаније из сектора, на дио конференције биће и представници локалних заједница, али и републичких органа. Уз то, дио конференције биће и представници ресора из области информационо-комуникационих технологија у Србији и Кантону Сарајево. Посебно је најављено присуство представника Владе Естоније. Та земља често се наводи као кључни примјер и узор за квалитетан процес дигитализаце не само за Републику Српску већ и за земље у региону и Европи.

- Дигитална трансформација дио је стратешког плана комапније М:тел већ четири године. Сви процеси унутар компаније већ су дигитализовани у складу са најсавременијим стандардима. Кључно у овој причи је да без јаке телекомуникационе инфрастрктуре, прије свега опричке мреже, није могуће спровести дигитализацију друштва до краја - изјавио је Марко Лопичић, генерални директор компаније М:тел који је истакао и да је та компанија оптичком мрежом већ увезала највећи дио Републике Српске.

Конференција представља добар повод да се јавности представе велике компаније са завидним резултатима, али и оне мање - и једнима и другима М:тел је ставио на располагање свој дигитални сервис који је базиран на велике пројекте и правне субјекте.

Платинасти спонзор конференције је комапнија Проинтер.

- Задовољство нам је да подржимо сваку трансформаицју која има за циљ промоцију дигиталне трансформације друштва. Искористићемо конференцију за промоцију концепта "Проинтерове" дигиталне трансформаиције - рекао је Бојан Вујић из комапније Проинтер и додао да су бенефити дигитализације вишеструку, али да су назначајнији уштеда, повећање конкурентности и продуктивности са којима долази и бољи животни стандард.

Конференција "Forward" одржава се у организацији Министарства за научнотехнолошки развој, виоско образовање и информационо друштво Републике Српске и Иновационог центра Бањалука уз подршку компанија М:тел и Проинтер и генерално медијско покровитељство Радио-телевизије Републике Српске.

