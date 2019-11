ИЗ МИНУТА У МИНУТ: Серија земљотреса у Албанији, седам особа погинуло (ФОТО/ВИДЕО)

10.12 - Албански премијер Еди Рама објавио је на свом профилу на Твитеру да су Црна Гора и Србија послале своје спасилачке екипе у Албанију.

09.52 - Најмање седам особа је погинуло, док је више од 325 повријеђено у серији земљотреса који су јутрос погодили Албанију, јавља лист Коха Јоне, позивајући се на Министарство здравља.

09.44 - Предсједник Србије Александар Вучић упутио је саучешће предсједнику и премијеру Албаније Иљиру Мети и Едију Рами поводом земљотреса који је погодио ту земљу и понудио помоћ Београда у отклањању посљедица.

09.40 - Албански премијер Еди Рама написао је на Твитеру да су премијери Италије и Грчке Ђузепе Конте и Кирјакос Мицотакис наредили да се као помоћ у Албанију пошаљу летјелице са специјалним тимовима.

09.35 - Јутрошњи земљотрес са епицентром у Албанији осјетио се у свим црногорским градовима са интензитетом од пет степени Меркалијеве скале, рекао је дежурни сеизмолог у Сеизмолошком заводу Црне Горе Срђан Цековић.

09.21- Радио-телевизија Албаније јавља да се у рушевинама у Туману налазе двије породице од осам и пет чланова и да је у току акција спасавања. Панорама наводи да су 22 особе спасене из рушевина у Драчу.

09.05 - Аеродром "Мајка Тереза" у Тирани је затворен због велике штете на терминалима након серије земљотреса који су рано јутрос погодили Албанију. Данас не раде ни школе, преносе локални медији.

08.58 - Међу повријеђеним и погинулим у земљотресу у Албанији нема држављана Србије, рекао је амбасадор Србије у Тирани Мирољуб Зарић.

Позивајући се на податке албанских власти, Зарић је навео да међу повријеђенима и погинулима нема странаца.

08.50 - Предсједник Албанија Иљир Мета изјавио је да је ситуација "веома драматична" и да се улажу сви могући напори како би се људи извукли из рушевина, јавио је АП.

08.44 - Броје се мртви у разорним земљотресима у Албанији: Шест погинулих и више од 300 повријеђених.

08.17 - Министарство одбране Албаније потврдило је да су у земљотресу погинуле најмање четири особе, преноси портал Панорама. Више од 150 повријеђених.

08.16 - Пет особа страдало у земљотресу, четири жене у месту Тумана и једна особа у Драчу, наводе албански сајтови.

Епицентар земљотреса био је на дубини од 12 километара, а осјетио се у Црној Гори, Сјеверној Македонији, Србији, Грчкој, Хрватској и БиХ.

07.35 - Нови земљотрес јутрос у 7.10 часова погодио је Албанију, а поново се осјетио и у БиХ.

