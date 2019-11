Индијски парламент у дубоком сну (ФОТО)

Министарка финансија Нирмала Ситараман одржала је говор о стању индијске економије, рекавши да су сектори попут аутомобилске индустрије већ започели са повратком откако је објавила свој први буџет и додала да је, иако је раст можда успорио, земља ван рецесије.

Многе њене партијске колеге, који су сједили око ње у скупштинским клупама, мораће њене узбудљиве ријечи да послушају накнадно у вечерњим вијестима, јер су овај наступ пропустили.

