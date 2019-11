Лондон: Нападач Усман Кан раније осуђиван за тероризам (ФОТО/ВИДЕО)

Кан /28/, који је 2018. године пуштен из затвора уз посебну дозволу, убио је једну жену и мушкарца, док је три особе ранио.

Полиција је убила нападача након што су га пролазници савладали, јавља Би-Би-Си.

Полиција је саопштила да се ради о терористичком нападу.

Помоћник шефа полиције Лондона Нил Басу рекао је да је Кан 2012. године осуђен за тероризам.

- Он је пуштен из затвора у децембру уз посебну дозволу и сада се наша истрага фокусира на то како је успио да изведе овај напад - рекао је Басу.

