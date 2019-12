Огласио се Науранац кога је преко ноћи због Косова запратило 35 хиљада Срба (ФОТО/ВИДЕО)

Становник мале земље Науру Посебно је истакао страницу "негуј мо србски" која је од њега направила првог инфлуенсера малецне земље на Пацифику, тако што се покренули акцију да га запрати више људи него што острво има становника.

JAVIO SE BRAT @anou.debao VIDEO PORUKOM I TAKO ZAOKRUŽIO OVU JEDNU LEPU PRIČU KOJA TRAJE VEĆ PAR DANA! SRBI I NAURANCI BRAĆA ZAUVJEK

A post shared by Neguj mo srbski jezik (@negujmosrbski) on Dec 1, 2019 at 3:54am PST