Минеаполис - убијена два дјечака док су се играла у снијегу (ФОТО)

За сада није познато ког узраста су били дјечаци, али је портпарол полиције Џон Елдер рекао да "још нису тинејџери".

Према његовим ријечима, дјечаци су се највјероватније играли у снијегу испред куће када је нешто послије 10 сати по локалном времену на њих пуцао нападач.

Елдер је навео да полиција вјерује да у кући има још људи и да је, по свему судећи, овдје ријеч и о талачкој ситуацији.

Он је додао да су полицајци који су пронашли тијела дечака чули пуцњаву у близини, преноси АП.

Портал "МПР њуз" наводи да су на лице мјеста стигли и преговарачи, али да се до сада нико из куће није огласио.

