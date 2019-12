Тајанствени сигнал открио нову врсту звјезданог система (ВИДЕО)

Међународни тим истраживача открио је радио-сигнал који емитује небеско тијело удаљено око 1.800 свјетлосних година од Земље, у близини сазвежђа Јужна Ара. Посматрање је обављено уз помоћ телескопа МерКАТ, у пустињи Каро у Јужној Африци.

Необични сигнал настао је од двије звијезде које се врте једна око друге. Међутим, испоставило се да је ово откриће врло тешко објаснити.

Енигматични звјездани систем

Тим научника је закључио да се извор сигнала поклапа са положајем звијезде, који се зове ТИЦ 8332-2529-1. Ова звијезда је релативно свијетла, па су је у прошлости запазили бројни различити оптички телескопи.

Астрономи су користили податке настале после више од 18 година посматрања звијезда које су сакупљали други оптички телескопи. Испоставило се да је у питању џиновска звијезда која је отприлике двоструко већа од Сунца.

Анализа оптичког спектра открила је да звијезда има магнетно поље и да орбитира око пратеће звијезде сваких 21 дан.

I’m really pumped today to share what I’ve been working on for the last year, the first new transient discovered with MeerKAT, MKT J170456.2-482100!!!https://t.co/V8Y1ESCKiB

(A thread 1/11) pic.twitter.com/aoCbulNfe8