Вучић Лукашенку: Никада нећемо заборавити посјету 1999. (ФОТО/ВИДЕО)

Вучић је захвалио бјелоруском предсједнику што је Минск увијек био уз Београд, и што никада није гласао против интереса Србије.

Лукашенко је поручио да Бјелорусија не мијења став о интегритету и суверенитету Србије и да ће пружати подршку Београду на различитим међународним теренима.

Вучић је истакао да се никада није догодило да Бјелорусија гласа против Србије.

- Лукашенко је велики пријатељ Србије, једини свјетски лидер који је 1999. дошао у Београд да подржи нашу земљу, када је била нападнута од 19 НАТО земаља - рекао је Вучић.

Истакао је да су Србија и Бјелорусија истински пријатељске земље.

Вучић је рекао и да је са Лукашенком имао плодоносне разговоре у свим сферама.

- Дотакли смо се унапређења, веће трговинске размјене, војнотехничке сарадње. Много тога сам могао да научим од Бјелорусије о формирању модерне војске, али и у другим питањима - рекао је Вучић.

Подсјећамо, предсjедник Србије приредио је данас испред Палате Србије свечани дочек за предсjедника Бjелорусије.

У години јубилеја 25 година од успостављања дипломатских односа Београда и Минска, уз постројену Гарду Војске Србије, химне двије земље и плотуне у част госта из Бјелорусије, услиједио је разговор двојице предсједника у четири ока, а потом и пленарни сусрет делегација Србије и Бјелорусије.

Ceremonija razmene poklona dvojice predsednika.

Предсједник Србије је на Твитеру објавио да је предсједник Бјелорусије једини свјетски лидер који је у тренутку када је Србији било тешко, дошао и желио да покаже колико воли српски народ.

Никада нећемо заборавити вашу посету 1999. Били сте једини светски лидер који је у тренутку када је Србији било тешко дошао и желео да покаже колико воли српски народ и Србију. Ваша посета нама много значи и молимо вас да чешће долазите у нашу земљу.

Cа председником Лукашенком pic.twitter.com/MIkrqEXNrb — Александар Вучић (@avucic) December 3, 2019

Након састанка двојице предсједника, услиједила је церемонија размјене потписаних шест билатералних докумената и обраћање медијима Вучића и Лукашенка, који борави у петој званичној посјети Београду.

У делегацији Бјелорусије су и министри иностраних послова те земље Владимир Макеј и министар правде Олег Слижевски.

Према вриједности извоза, Бјелорусија је 34. партнер Србије, док је по вриједности увоза на 37. мјесту.

Лукашенко је јуче поподне стигао у Београд, гдје га је на аеродрому "Никола Тесла", уз погачу и со, дочекао предсједник Србије.

- Добродошао велики и искрени пријатељу Србије - навео је Вучић на свом званичном инстаграм профилу "будућностсрбијеав", уз фотографије дочека.

Затим су Вучић и Лукашенко, једини предсједник који је у Београд дошао и за вријеме бомбардовања, положили вијенце на Спомен гробљу ослободалица Беграда и Споменик црвеноармејцу.

Изор: РТРС/РТС