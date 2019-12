Погледајте који је тениски меч обиљежио 2019 (ФОТО/ВИДЕО)

АТП је прогласио шест најбољих мечева у 2019. са Гренд слем такмичења, а тај меч на Централном терену Вимблдона заиста није имао конкуренцију.

Послије четири сата и 57 минута борбе, Новак је славио са 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3) стигавши до петог пехара на најпрестижнијем турниру.

- Био је то вјероватно најзахтјевнији, ментално најтежи меч у којем сам учествовао. Меч са Надалом у финалу Аустралијан Опена 2012. био је физички најтежи и трајао је скоро шест сати. Али ово је на менталном нивоу било сасвим другачије - рекао је Ђоковић послије побједе.

Федерер је на 8:7 у петом сету сервирао за своју девету титулу на Вимблдону, имао је и двије меч лопте, али је Ђоковић на чудесан начин успио да их неутралише и преокрене сусрету своју корист.

