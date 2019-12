Стратешко партнерство Русије и Србије свакодневно јача (ФОТО/ВИДЕО)

Путин је на почетку састанка са предсједником Србије Александром Вучићем у Сочију рекао да се односи двије земље активно развијају.

- Хвала вам што сте прихватили наш позив, наши односи се развијају, наше стратешко партнерство свакодневно се потврђује и ојачава, и у политичким и економским односима, као и у сфери безбједности - истакао је Путин, пренио је Спутњик.

Руски предсједник је рекао да је прошле године спољнотрговинска размјена двије земље порасла за два одсто, а у периоду јануар-септембар ове године још за девет одсто.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

