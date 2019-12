Конференција Форвард: О паметним рјешењима за градове и грађане (ФОТО)

Искуства су подијелили они који су успјешно примијенили смарт рјешења.

Градоначелник Бањалуке Игор Радојичић рекао је да Градска управа проводи два пројекта у оквиру процеса Е-управа.

- Један је увођење Е-сједнице Скупштине града гдје нам је партнер УСАИД и прва фаза подразумијева увођење електронске доставе материјала. Други важан пројекат је Е-грађевинска дозвола - рекао је Радојичић.

Предсједник Скупштине града Новог Сада Здравко Јелушић навео је да је ова скупштина у региону у потпуности дигитализовала свој рад.

Управо је почео први панел "Паметна рјешења и локална управа" другог дана конференције ФОРВАРД у Банском двору.