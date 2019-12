Експлозија на церемонији вјенчања: Погинуло најмање 11 особа (ФОТО)

До експлозије је дошло приликом церемоније вјенчања у четвртак увече у курдском граду Сакезу, а међу погинулима је пет жена и петоро дјеце, преноси АП.

Три повријеђене особе налазе се у критичном стању.

Како је пренијеле државна телевизија, до експлозије је дошло усљед цурења гаса из цијеви која се налазила у сали за вјенчања.

Због несреће, влада Ирана је прогласила петак за дан жалости.

3/ #BREAKING Photos

As result of 2 explosion

In a wedding hall in #Saqqez province of #Kurdistan in #Iran , many people killed & injured



Note: activists says Iran's #irgc forces behind the attack,because of anti regime Slogans

but regime say LPG gas exploded

#IranProtests pic.twitter.com/ZMD01kFUZN