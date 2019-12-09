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09/12/2019 |  12:17 ⇒ 15:15 | Извор: РТРС

Петер Хандке ексклузивно за РТРС (21.00): Волим Бањалуку, волим Српску (ФОТО/ВИДЕО)

Волим Бањалуку, волим Републику Српску, поручио је у интервјуу ексклузивно за РТРС добитник овогодишње Нобелове награде, Петер Хандке.
Хандке за РТРС - Фото: РТРС
Хандке за РТРСФото: РТРС

Он је у интервјуу снимљеном у Стокхолму, дан уочи додјеле Нобелове награде, рекао да би волио да на прољеће дође у Републику Српску.

Интервју који је са Хандкеом у Стокхолму снимио наш репортер Данијел Ковачевић, емитујемо вечерас у емисији "Актуелно" од 21 час, а детаље доносимо и у Српској данас и Дневнику 2.