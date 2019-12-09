Петер Хандке ексклузивно за РТРС (21.00): Волим Бањалуку, волим Српску (ФОТО/ВИДЕО)

Он је у интервјуу снимљеном у Стокхолму, дан уочи додјеле Нобелове награде, рекао да би волио да на прољеће дође у Републику Српску.

Интервју који је са Хандкеом у Стокхолму снимио наш репортер Данијел Ковачевић, емитујемо вечерас у емисији "Актуелно" од 21 час, а детаље доносимо и у Српској данас и Дневнику 2.