09/12/2019 | 12:17 ⇒ 15:15 | Извор: РТРС
Петер Хандке ексклузивно за РТРС (21.00): Волим Бањалуку, волим Српску (ФОТО/ВИДЕО)
Волим Бањалуку, волим Републику Српску, поручио је у интервјуу ексклузивно за РТРС добитник овогодишње Нобелове награде, Петер Хандке.
Он је у интервјуу снимљеном у Стокхолму, дан уочи додјеле Нобелове награде, рекао да би волио да на прољеће дође у Републику Српску.
Интервју који је са Хандкеом у Стокхолму снимио наш репортер Данијел Ковачевић, емитујемо вечерас у емисији "Актуелно" од 21 час, а детаље доносимо и у Српској данас и Дневнику 2.