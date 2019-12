Три земљотреса потресла Турску (ФОТО)

Први земљотрес јачине 4,8 степени Рихтера регистрован је синоћ у 23.14 сати по локалном времену, на 127 километара југозападно од Бурса.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.8 in Western Turkey 40 min ago pic.twitter.com/cTNOdCSb4l — EMSC (@LastQuake) December 10, 2019

Десет минута касније у истој области, услиједио је други земљотрес јачине 4,5 степени.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Western Turkey 46 min ago pic.twitter.com/btYupZc4bM — EMSC (@LastQuake) December 10, 2019

Трећи земљотрес, јачине 4,4 степена, регистрован је 30 минута послије првог, пренела је МИА.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Western Turkey 57 min ago pic.twitter.com/Zzpk3d7Szp — EMSC (@LastQuake) December 10, 2019

Након тога, регистровано низ накнадних земљотреса, јачине три степена.

Нешто прије поноћи, у близини грчких острва Крит и Касос, регистрован је снажан земљотрес јачине 5,4 степена.