Прве процјене из Велике Британије: Убједљива побједа Конзервативне партије (ФОТО)

Лидер конзервативаца Борис Џонсон ће, према процјенама, моћи самостално да формира владу и убрза излазак земље из ЕУ.

Конзервативна партија актуелног премијера Бориса Џонсона освојила је 368 мандата oд укупно 650, показују прве излазне анкете, јавља Ројтерс.

Лабуристи Џеремија Корбина освојили су, како се наводи, 191 мандат. Шкотка национална партија освојила је 55 мандата, а Либералне демократе 13.

Лидер Конзервативне партије Борис Џонсон захвалио је свим присталицама и бирачима што су гласали за његову партију.

- Живимо у највећој демократији на свијету - написао је Џонсон на Твитеру.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq