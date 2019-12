Њемачка: У експлозији погинула једна особа, 25 повријеђених (ФОТО)

Најмање једна особа је погинула, а 25 повријеђено од експлозије у згради у источном њемачком граду Бланкенбургу, преносе медији позивајући се на изворе у локалној полицији.

Раније је објављено да је у току евакуација људи из стамбеног блока и да узрок експлозије није познат.

There’s been an explosion at an apartment in Germany. So far 25 people have been seriously injured. Cause of explosion currently unknown. https://t.co/s3D2IyA1rs