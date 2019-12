Пјесме које су обиљежиле деценију: 10 најгледанијих спотова (ВИДЕО)

Јутјуб је објавио листу најуспјешнијих музичких спотова у овој деценији, а иако највећи број мјеста заузимају умјетници са енглеског говорног подручја, у топ 10 се пробило и неколико „"гзотичнијих" нумера, пише Форбс.

Клипови који су се нашли међу десет најгледанијих укупно су на тој платформи прегледани више од 37 милијарди пута, а листа изгледа овако:

1. Луис Фонси и Деди Јенки - Despacito (више од шест и по милијарди прегледа, уједно и најгледанији клип на Јутјубу). Ово није први рекорд који је оборио популарни шпански летњи хит - претходно је 2018. ушао у Гинисову књигу.

2. Ед Ширан - Shape of You (више од четири и по милијарде прегледа). Прва пјесма која је дошла до две милијарде слушања на платформи Спотифај.

3. Виз Калифа - See You Again (више од четири милијарде прегледа). Нумера из филма "Паклене улице 7", уједно и омаж глумцу Полу Вокеру, који је погинуо у саобраћајно несрећи прије него што се филм нашао у биоскопима.

4. Марк Ронсон и Бруно Марс - Uptown Funk (више од три милијарде и седамсто хиљада прегледа). Пјесма која буди носталгију осамдесетих својим фанки звуком задржала се 2015. године на врху Билбордове топ-листе чак 14 недјеља заредом.

5.Сај - Gangnam Style (близу три и по милијарде прегледа). Први клип који је премашио милијарду прегледа у историји најпопуларније видео-платформе.

6. Џастин Бибер - Sorry (више од три милијарде прегледа). Нумера са четвртог албума канадског пјевача који се на музичку сцену пробио као тинејџер.

7. Марун фајв - Sugar (више од три милијарде прегледа). Спот за ову пјесму инспирисан је популарном комедијом "Ловци на дјеверуше".

8. Кети Пери - Roar (близу три милијарде прегледа). Једина жена на овој листи, поп дива Кети Пери обиљежила је рани период ове деценије.

9. OneRepublic - Counting Stars (више од двије милијарде и осамсто милиона прегледа). Један од најпопуларнијих америчких бој бендова у овој деценији заузео је претпосљедње мјесто на листи синглом са свог трећег албума.

10. Ед Ширан - Thinking Out Loud (више од двије милијарде и осамсто милиона прегледа). Енглеска звијезда је једини музичар са двије пјесме међу десет најгледанијих.