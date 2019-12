Десетине хиљада "Сардина" у центру Рима (ФОТО/ВИДЕО)

Овај покрет, који је основан прошлог мјесеца спонтаним скупом у Болоњи, фокусира се на инклузивне социјалне законе и промигрантске и еколошке мјере.

Оснивачи покрета кажу да немају амбиција да постану политичка странка, али су ипак у међувремену иступили као снажан противник Матеа Салвинија, вође десничарске Лиге, највеће политичке партије у Италији.

#Sardines rally in Rome against populism and division. “My grandfather saw Il Duce Mussolini, I do not intend to see Captain Salvini” pic.twitter.com/ihnqz2dx8l

- Испунили смо трг, а то је сада и био циљ. Задатак испуњен - рекао је један оснивач Матија Сантори.

Демонстранти су носили транспаренте у облику сардина и пјевали традиционалну антифашистичку пјесму "Бела ћао".

Italy — Thousands of people singing Bella Ciao in Brescia yesterday in the latest #Sardine rally, shouting their No to racism, hate and scaremongering. #En #Sardines #BresciaNonSiLega pic.twitter.com/AUiSu9pUCR

- Ово су спонтани протести чији је циљ промјена друштва са свим посљедицама које то доноси - рекла је једна од учесница скупа Данијела Мацео, пренио је АП.

#SeaWatch is at Rome's #piazzaSanGiovanni with many people to stand up to racist and discriminating policies.

At the end of a challenging year people from sea + land are united in solidarity. We stand together, we stand tight like #Sardines Thanks for welcoming us here today. pic.twitter.com/zXzKmFeU3n